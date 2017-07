Der Handel mit Papieren der an der SIX kotierten Beteiligungsfirma 5EL wird am Donnerstag wieder aufgenommen. Alle technischen Anforderungen dafür seien gegeben, teilte die Gesellschaft am Mittwochabend mit. Am Dienstag und Mittwoch konnten die Titel nicht gehandelt werden, weil die technischen Voraussetzungen für die Handelsaufnahme der im Rahmen einer Kapitalerhöhung geschaffenen Aktien fehlten.