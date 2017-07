Handel mit 5EL-Aktien wird vorübergehend eingestellt

5EL betonte gleichzeitig, dass die Bestätigung des Handelsregisters zur ordentlichen Registrierung der am 14. Juli 2017 angekündigten Kapitalerhöhung nun vorliege. Vor knapp einer Woche hatte 5EL den Termin der Kotierung der neuen Aktien auf den 25. Juli verschoben, nachdem er zuvor schon verschoben worden war. Ursprünglich hätten die Aktien am 10. Juli kotiert werden sollen.

In der Zwischenzeit wurde ausserdem bekannt, dass sich die ebenfalls kotierte Highlight Event and Entertainment AG (HLEE) substantiell an 5EL beteiligen will. Der Verwaltungsrat habe beschlossen, weitere 544'409 Aktien (17,49%) an 5EL zu erwerben, hatte HLEE am letzten Donnerstag mitgeteilt.

rw/

(AWP)