Handel mit Schweizer Libor-Ersatz startet am 29. Oktober

Die Ablösung des in Misskredit geratenen Referenzzinses Libor schreitet in der Schweiz voran. Der Börsenbetreiber SIX erklärte am Montag, er habe den Ersatz Swiss Average Rate Overnight (Saron) als Grundlage für Futures-Kontrakte an die Derivatbörse Eurex lizenziert. Der Handel mit den Futures-Kontrakten werde am 29. Oktober an der Eurex aufgenommen.