Handelskonflikt und Boeing-Desaster: Airline-Verband kappt Gewinnprognose erneut

Globale Handelskonflikte und die Unsicherheit durch den Brexit trüben die Gewinnaussichten für Fluggesellschaften weiter ein. Weltweit dürften Airlines in diesem Jahr nur noch einen Gewinn von insgesamt 25,9 Milliarden US-Dollar einfliegen, teilte der Weltluftfahrtverband IATA am Mittwoch in Genf mit.