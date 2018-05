Handelskonzern Ahold Delhaize spürt Eurostärke

Der Handelskonzern Ahold Delhaize ist im ersten Quartal vom starken Euro gebremst worden. Da Ahold Delhaize einen Grossteil seines Geschäfts in den USA macht, sank der Umsatz in den ersten drei Monaten um knapp 6 Prozent auf 15 Milliarden Euro, wie der Konzern am Mittwoch in Zaandam mitteilte. Währungsbereinigt hätte sich ein Plus von 2,5 Prozent ergeben.