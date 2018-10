Handelskonzern Metro zieht Finanzanwendungen in die Google-Cloud

Der Handelskonzern Metro schwenkt im grossen Stil auf eine technische Infrastruktur in der Cloud um. Metro-NOM, der IT-Bereich des deutschen Handelsriesen, betreibt sein zentrales Finanzsystem künftig auf der Cloud-Plattform von Google . "Wir konsolidieren damit 100 verschiedene Systeme in 35 Ländern", sagte Timo Salzsieder, CIO der Metro AG , auf der Konferenz "Next '18" in London.