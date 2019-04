Handelsplattform Tradeweb gelingt zweitgrösster US-Börsengang 2019

(neu: Aktienkurs) - Von Erfolg gekrönt ist am Donnerstag der Börsengang der US-Handelsplattform Tradeweb Markets gewesen. Die Papiere des Unternehmen gingen mit 34,26 US-Dollar in ihren ersten Handelstag an der Technologiebörse Nasdaq. Das waren 27 Prozent mehr als der Platzierungspreis für die Aktien von 27 US-Dollar. Ursprünglich hatte die Preisspanne bei 24 bis 26 Dollar gelegen. Zuletzt notierten die Aktien mit 34,39 Dollar sogar noch etwas höher.