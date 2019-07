Handelsumsatz an der Schweizer Börse geht im Juni zurück

Insgesamt wurden an der SIX im Juni - im letzten Monat vor dem Auslaufen der Börsenäquivalenz in der EU - 4,01 Millionen Abschlüsse getätigt. Das entspricht einem Rückgang von 14 Prozent, wie der Mitteilung weiter zu entnehmen war. Allerdings verzeichnete der Juni mit 19 Handelstagen zwei weniger als der Mai.

Für den Rückgang entscheidend war das Minus von 10 Prozent auf 84,5 Millionen Franken beim wichtigsten Segment, den Aktien (inkl. Fonds + ETPs). Die Abschlüsse gingen da um 14 Prozent zurück.

Steigende Handelsumsätze waren dagegen bei den nächstgrösseren Kategorien zu sehen: Etwa bei den Bonds in Schweizer Franken (+9,5%), den ETFs (+54%), den Bonds auf ausländischen Währungen (+42%) und auch bei strukturierten Produkten (+9,3%).

Der Tag mit dem höchsten Umsatz war der 6. Juni, als Wertschriften im Volumen von 9,5 Milliarden Franken den Besitzer wechselten. Am 11. Juni wurden derweil mit 258'181 die meisten Abschlüsse getätigt

Rückgang im Halbjahr

Auch mit Blick auf das erste Halbjahr entwickelte sich der Handelsumsatz an der SIX rückläufig. Er ging um 5,5 Prozent auf 693,2 Milliarden Franken zurück, während die Zahl der Abschlüsse verglichen mit dem Vorjahr um 16 Prozent auf 26,6 Millionen zurückgegangen ist.

In den ersten sechs Monaten sind an der Schweizer Börse mit Aluflexpack, Stadler, Alcon und Medacta vier neue Unternehmen an der Schweizer Börse aufgenommen worden. Mit einem IPO-Transaktionsvolumen von 2,3 Milliarden Franken liege die SIX im europäischen Vergleich derzeit auf Rang 3, hiess es weiter.

Zudem habe der Leitindex SMI im Juni erstmals die Marke von 10'000 Punkten durchbrochen, blickt die SIX zurück.

mk/ra

(AWP)