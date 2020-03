Handelsumsatz der Schweizer Börse im Februar gestiegen

Die Schweizer Börse SIX hat nach einem starken Jahresauftakt im Februar erneut an Handelsvolumen zugelegt. Die Handelsumsätze im Februar stiegen im Vergleich zum Vormonat um 26,3 Prozent auf 161,8 Milliarden Franken. Die Anzahl Abschlüsse hat um 24,3 Prozent auf 7,64 Millionen zugenommen. Der SMI ist um 7,5 Prozent gefallen und stand per Ende Februar bei 9'831,0 Punkten.