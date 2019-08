Handelsumsatz an der Schweizer Börse im Juli stark gestiegen

Im Vergleich zum Vormonat Juni stieg der Umsatz um 26 Prozent auf 138,1 Milliarden Franken, wie die SIX am Freitag mitteilte. Insgesamt wurden an der SIX im Juli - dem ersten Monat nach Auslaufen der Börsenäquivalenz - 6,87 Millionen Abschlüsse getätigt. Das entspricht einem Plus von 71 Prozent.

Für den Anstieg entscheidend war das Plus von 34 Prozent beim wichtigsten Segment, den Aktien (inkl. Fonds + ETPs) auf 113,4 Millionen Franken. Die Abschlüsse wuchsen hier um 74 Prozent stark an.

Auch die Bonds auf ausländischen Währungen (+16%) legten zu während die Handelsumsätze bei den Bonds in Schweizer Franken (-5,7%), den ETFs (-0,1%) und auch bei strukturierten Produkten (-14%) rückläufig waren.

Der Tag mit dem höchsten Umsatz war der 10. Juli, als Wertschriften im Volumen von 11,9 Milliarden Franken den Besitzer wechselten. Am 25. wurden derweil mit 375'133 die meisten Abschlüsse getätigt.

Seit Jahresbeginn leicht tieferer Umsatz

In den ersten sieben Monaten des Jahres lag der Handelsumsatz gegenüber der Vorjahresperiode -0,3 Prozent tiefer, bei 831,2 Milliarden Franken und die Anzahl Abschlüsse um 7,4 Prozent bei 33,47 Millionen. Der SMI ist seit Jahresbeginn um 17,7 Prozent gestiegen und stand per Ende Juli bei 9'919 Punkten.

Die EU hatte die Börsenäquivalenz als Druckmittel in den Verhandlungen mit der Schweiz um das Rahmenabkommen eingesetzt. Sie war am 1. Juli ausgelaufen. Damit ist die Schweizer Börsenregulierung nicht mehr gleichwertig zur der in der EU. Der Bundesrat hatte mit Gegenmassnahmen reagiert und den Handel von Schweizer Aktien in der EU verboten.

yr/kw

(AWP)