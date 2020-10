Handelsumsatz an der Schweizer Börse im September deutlich höher

Insgesamt wurden im September an der SIX Wertpapiere im Umfang von 129,0 Milliarden Franken gehandelt. Das bedeutet gegenüber dem Vormonat einen Anstieg um gut 34 Prozent, wie die SIX am Donnerstagabend mitteilte. Die Zahl der Abschlüsse kletterte um rund 21 Prozent auf 7,4 Millionen.

Der Handelstag mit dem höchsten Umsatz war den Angaben zufolge der 18. September. Da wechselten Wertschriften im Umfang von 12,8 Milliarden Franken die Besitzer. Die meisten Abschlüsse - nämlich 410'824 - wurden am 4. September gezählt.

Das umsatzstärkste Papier im Berichtsmonat war erneut der Genussschein von Roche mit 13,9 Milliarden Franken Umsatz in 449'958 Abschlüssen.

In den ersten neun Monaten des Jahres liegt der Handelsumsatz nach wie vor klar im Plus. Seit Jahresbeginn wurden an der SIX 1365 Milliarden Franken und damit fast 24 Prozent mehr als vor Jahresfrist umgesetzt. Die Zahl der Abschlüsse nahm gar um 67 Prozent auf 77,3 Millionen zu.

Krypto gefragt

Nach Segmenten betrachtet blieben die Aktien (inklusive Fonds und ETPs) im September klar die umsatzstärkste Kategorie. Insgesamt wurden Beteiligungspapiere im Wert von 111,1 Milliarden Franken gehandelt. Das ist verglichen mit August ein Plus von 37 Prozent.

Der Umsatz mit in Schweizer Franken ausgegebenen Obligationen stieg um 9,3 Prozent auf 8,3 Milliarden Franken und jener mit Fremdwährungsanleihen verdoppelte sich auf knapp 1,6 Milliarden.

Der Handelsumsatz mit ETFs kletterte im Berichtsmonat um 23 Prozent auf 6,7 Milliarden Franken. Nur der Handelswert bei Strukturierten Produkten und Warrants war mit minus 5,3 Prozent auf knapp 1,3 Milliarden rückläufig.

In Produkten mit Kryptowährungen als Basiswert erreichte das Handelsvolumen einen neuen Rekord. Mit 533 Millionen Franken in 24'524 Abschlüssen sei bereits im September klar, dass der Wert aus dem Jahr 2017 (525 Mio) übertroffen werde.

ra/yr

(AWP)