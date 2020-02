Handelsumsatz der Schweizer Börse steigt im Januar kräftig

Gegenüber der Vorjahresperiode beträgt das Plus beim Handelsumsatz 7,6 Prozent und bei der Anzahl Abschlüssen gar 26,1 Prozent, wie die SIX am Montag mitteilte. Der Januar hatte mit 21 drei Handelstage mehr als der Dezember aber gleich viele wie der Januar 2019.

Der Handelstag mit dem höchsten Umsatz war der 17. Januar, als Wertschriften im Umfang von 7,8 Milliarden Franken die Besitzer wechselten. Die meisten Abschlüsse gab es am 27. Januar: Es wurden 346'934 Abschlüsse getätigt.

Die umsatzstärkste Wertschrift im Berichtsmonat war Novartis, auf die 13,5 Milliarden Franken entfielen. Zudem war sie mit 362'306 Abschlüssen auch die meistgehandelte Wertschrift.

Reger Handel mit Kryptowährungen

In Produkten mit Kryptowährungen als Basiswert erreichte der Handelsumsatz im Januar insgesamt 56,9 Millionen Franken, was einer Zunahmen um 256 Prozent gegenüber dem Vormonat entspricht. Die Anzahl Abschlüsse lag im Januar bei 2'252 und um 145 Prozent höher als im Vormonat.

Aktuell stehen Anlegern an der Schweizer Börse Produkte auf sieben Kryptowährungen zur Auswahl sowie verschiedene Produkte auf einen Korb von mehreren Kryptowährungen. Das umsatzstärkste Produkt ZXBTAV hat Bitcoin als Basiswert.

Hoher Umsatz in Aktien - Rückgang bei Obligationen

Aktien (inklusive Fonds und ETPs) waren wiederum die umsatzstärksten Wertschriften. Insgesamt wurden im Januar Beteiligungspapiere im Wert von 108 Milliarden Franken gehandelt. Das ist ein Plus um gut einen Fünftel gegenüber dem Vorjahresmonat.

Dagegen ging der Umsatz mit Obligationen um 16,8 Prozent auf 9,51 Milliarden Franken zurück. Der Umsatzanteil der ETFs sank um 19,4 Prozent auf 7,01 Milliarden und der der Fremdwährungsanleihen um fast drei Viertel auf noch 2,12 Milliarden Franken. Dagegen stieg der Handelswert bei den Strukturierten Produkten und Warrants um 44,3 Prozent auf 1,50 Milliarden Franken.

pre/mk

(AWP)