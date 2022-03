Handelsvolumen an der Schweizer Börse SIX sinken im Februar gegenüber Januar

Der Handelsumsatz kam im Berichtsmonat bei 109,7 Milliarden Franken zu liegen und damit gut 10 Prozent unter dem Januar, wie die Börsenbetreiberin am Dienstagabend mitteilte. Die Zahl der Abschlüsse sank um 8,7 Prozent auf 5,3 Millionen.

Im Vergleich zum Februar 2021 sieht es etwas besser aus: Damals wurde ein allerdings noch ein Handelsumsatz von 110,2 Milliarden erzielt; die Zahl der Abschlüsse lag bei 5,6 Millionen.

Der Handelstag mit dem höchsten Umsatz war nun laut den Angaben der 24. Februar, dem Tag der russischen Invasion in der Ukraine. An dem Tag wechselten Wertschriften im Umfang von 8,2 Milliarden den Besitzer. Am gleichen Tag wurden mit 458'904 auch die meisten Abschlüsse getätigt. Die umsatzstärkste Wertschrift im Berichtsmonat war Nestlé mit 8,8 Milliarden Franken.

Überdurchschnittlich gefragt waren im Februar ETFs (Umsatz +4,4% gg Vormonat) und Franken-Anleihen (+2,2%). Bei den Aktien (-5,3%) und den nicht in Franken lautenden Anleihen (-21%) gingen die Umsätze hingegen zurück.

Seit Anfang 2022 beträgt der Handelsumsatz nun 239,7 Milliarden Franken, ein Plus zum Vorjahr von 0,4 Prozent, während die Anzahl Abschlüsse 11,5 Millionen betrug (-10%).

ra/tp

(AWP)