Handelsvolumen an der SIX im Juli klar unter Vormonat

Im Juli belief sich der Handelsumsatz der Schweizer Börse auf 77,2 Milliarden Franken, wie die SIX Group am Dienstagabend mitteilte. Das waren 21 Prozent weniger als im Juni. Die Anzahl Abschlüsse nahm um 16 Prozent auf 4,12 Millionen ab, dies bei je 21 Handelstagen in beiden Monaten.

Unterteilt in die Segmente lag der Umsatz von Aktien bei 60,0 Milliarden (-22%), für Anleihen in Franken bei 11,6 Milliarden (-11%), für ETFs bei 4,3 Milliarden (-31%), für Nicht-Franken-Anleihen bei 0,73 Milliarden (-41%) und für Strukturierte Produkte/Warrants bei 0,66 Milliarden Franken (-25%).

In den ersten sieben Monaten erreichte der Handelsumsatz derweil mit 783,0 Milliarden Franken ziemlich genau soviel wie in der gleichen Periode des Vorjahres, während die Anzahl Abschlüsse um 0,8 Prozent auf 38,5 Millionen zunahm. In beiden Jahren wurde an 146 Tagen gehandelt.

Nestlé am meisten gehandelt

Der Handelstag mit dem höchsten Umsatz war im Juli den Angaben der SIX zufolge der 29. Juli. Da wechselten Wertschriften im Umfang von 5,1 Milliarden Franken die Besitzer. Am 6. Juli wurden derweil mit 225'821 die meisten Abschlüsse getätigt. Die umsatzstärkste Wertschrift im Berichtsmonat war mit 6,8 Milliarden Franken einmal mehr Nestlé. Novartis war mit 225'307 Abschlüssen die meistgehandelte Wertschrift.

Produkte mit Kryptowährungen als Basiswert verzeichneten im Juli einen Handelsumsatz von 100,9 Millionen Franken. Insgesamt wurden 186 Produkte auf Kryptowährungen gehandelt, die 8'286 Abschlüsse verzeichneten. Den höchsten Monatsumsatz verzeichnete AETH, ein ETP auf Ethereum, mit 14,8 Millionen Franken.

Den Juli hat der Schweizer Leitindex SMI mit einem Plus von 3,8 Prozent auf 11'146 Punkte zu Monatsende abgeschlossen.

mk/cf

(AWP)