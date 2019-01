Handy-Geschäft reisst LG in die roten Zahlen

Der südkoreanische Elektronikhersteller LG ist im vierten Quartal wegen seines darbenden Handy-Geschäfts überraschend in die roten Zahlen gesackt. Unter dem Strich stand ein Verlust von rund 170 Milliarden südkoreanischen Won (133 Mio Euro), wie der Hersteller von Smartphones, Fernseh- und Haushaltsgeräten am Donnerstag in Seoul mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einem Gewinn in ähnlicher Grössenordnung gerechnet.