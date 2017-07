Hannover Rück bringt Katastrophenanleihen für 1 Milliarde Dollar auf den Markt

Der weltweit drittgrösste Rückversicherer Hannover Rück hat Unwetterrisiken von fast einer Milliarde US-Dollar bei Anlegern am Kapitalmarkt untergebracht. Die drei platzierten Katastrophenanleihen im Umfang von 960 Millionen Dollar decken Sturm- und Gewitterrisiken von Versicherern aus den USA ab, wie das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Hannover mitteilte. Bei den Anlegern handelt es sich um institutionelle Investoren, die mit ihrem Geld nun drei Jahre lang für die übernommenen Risiken geradestehen müssen.