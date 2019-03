Hannover Rück erhöht nach Milliardengewinn Dividende

Der weltweit viertgrösste Rückversicherer Hannover Rück will nach der Rückkehr zu einem Milliardengewinn noch mehr Geld an seine Anteilseigner ausschütten. Inklusive einer Sonderdividende soll die Ausschüttung für 2018 um 25 Cent auf 5,25 Euro je Aktie steigen, wie der im MDax gelistete Versicherer am Donnerstag in Hannover mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 5,26 Euro je Aktie gerechnet.