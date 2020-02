Hannover Rück gelingt 2019 Rekordgewinn - Rückenwind bei Vertragserneuerung

Der Rückversicherer Hannover Rück hat 2019 trotz höherer Schäden so viel verdient wie nie zuvor. Auch dank der Übernahme des deutschen Lebensversicherers Generali Leben stand unter dem Strich nach vorläufigen Zahlen ein Überschuss von 1,28 Milliarden Euro, wie der weltweit drittgrösste Rückversicherer am Mittwoch in Hannover mitteilte. Das ist gut ein Fünftel mehr als ein Jahr zuvor und neun Prozent mehr als im bisherigen Rekordjahr 2016. Die grosse Vertragserneuerung in der Schaden-Rückversicherung zum Jahreswechsel verschafft dem Unternehmen zudem Rückenwind für das Jahr 2020.