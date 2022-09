Hannover Rück: Hohe Inflation erfordert steigende Prämien

Der weltweit drittgrösste Rückversicherer Hannover Rück rechnet wie seine grösseren Konkurrenten für 2023 mit weiter steigenden Preisen im Schaden- und Unfallgeschäft. Die hohe Inflation in vielen Regionen der Welt befeuere den langjährigen Trend zu immer höheren Belastungen für Erst- und Rückversicherer, sagte Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz am Montag beim traditionellen Branchentreffen in Monte Carlo. Dazu trügen auch der russische Krieg in der Ukraine und die noch nicht beendete Pandemie bei.