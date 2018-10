Hannover Rück konkretisiert Belastungen durch US-Mortalitätsgeschäft

Der Rückversicherer Hannover Rück muss bei der Sanierung seines US-Mortalitätsgeschäfts in diesem Jahr wie erwartet weitere Belastungen verbuchen. Aus heutiger Sicht gehe es 2018 um insgesamt 372 Millionen Euro, heisst es in einer Präsentation von Vorstandsmitglied Klaus Miller zu einem Kapitalmarkttag am Donnerstag in London. Das Unternehmen hatte im Sommer bereits von mehr als 264 Millionen Euro gesprochen. Finanzchef Roland Vogel rechnete damals mit 300 bis 400 Millionen Euro. Im Extremfall könnten es sogar 500 bis 600 Millionen werden, hatte er gesagt.