Hannover Rück rechnet 2019 mit Ende des Preisanstiegs

Der Rückversicherer Hannover Rück macht sich wie seine grösseren Rivalen für 2019 kaum noch Hoffnung auf einen weiteren Anstieg des Prämienniveaus. Angesichts der Überkapazitäten und des harten Konkurrenzkampfs dürften die Preise im Geschäft mit Erstversicherern insgesamt auf dem Niveau von 2018 verharren, kündigte Konzernchef Ulrich Wallin am Montag beim Branchentreffen in Monte Carlo an. Am Ende werde es darauf ankommen, ob es im laufenden Jahr noch weitere Grossschäden gebe. 2017 hatte die Versicherungsbranche vor allem wegen der Hurrikan-Serie in den USA und der Karibik das schwerste Naturkatastrophenjahr ihrer Geschichte erlebt.