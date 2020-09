Hannover Rück rechnet im dritten Quartal mit Grossschäden im erwarteten Rahmen

Die Hannover Rück sieht die Belastung durch Grossschäden des dritten Quartals bisher im Rahmen der Erwartungen. Im zweiten Halbjahr sei es zu einer Reihe von Grossschäden gekommen. "Die schwere Explosion im Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut Anfang August hat viele Todesopfer gefordert und zu schweren Verwüstungen geführt. Zusammen mit Schäden aus Naturkatastrophen in den USA und Asien dürften die Grossschäden des dritten Quartals - ohne Berücksichtigung von Covid-19 - Rahmen der Erwartungen liegen", teilte die im MDax notierte Talanx-Tochter am Montag in Hannover mit.