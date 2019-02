Der weltweit viertgrösste Rückversicherer Hannover Rück hat 2018 trotz hoher Grossschäden wieder einen Milliardengewinn geschafft. Der Überschuss liege nach vorläufigen Zahlen bei 1,05 Milliarden Euro, teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Dienstag in Hannover mit. Ein Jahr zuvor hatten eine Hurrikan-Serie in den USA und zwei Erdbeben in Mexiko aufs Ergebnis gedrückt, das nur dank des Verkaufs grosser Aktienbestände 959 Millionen Euro erreicht hatte. Für das laufende Jahr hat Vorstandschef Ulrich Wallin weiterhin einen Überschuss von 1,1 Milliarden Euro im Auge.