Hannover Rück streicht wegen Krise Gewinnprognose - Dividende soll bleiben

Im ersten Quartal bekam der Rückversicherer die Krise noch vergleichsweise wenig zu spüren. Auf Basis vorläufiger Zahlen rechnet der Vorstand mit einem Quartalsüberschuss von rund 300 Millionen Euro, rund zwei Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der operative Gewinn (Ebit) dürfte hingegen von 450 Millionen auf etwa 426 Millionen Euro gesunken sein. Die Solvenzquote des Rückversicherers habe Ende März nach vorläufigen Schätzungen dennoch deutlich über dem Schwellenwert von 200 Prozent gelegen, hiess es. Zum Jahreswechsel hatte die Quote noch 251 Prozent erreicht.

An der Ausschüttung der Dividende an die Aktionäre hält das Management weiter fest. Für das Geschäftsjahr 2019 sollen sie 5,50 Euro je Aktie erhalten. Die Anteilseigner - allen voran der Mehrheitseigner Talanx (HDI) - sollen darüber bei der Hauptversammlung am 6. Mai abstimmen. An diesem Tag will die Hannover Rück auch die gesamten Zahlen zum ersten Quartal veröffentlichen./stw/jha/

(AWP)