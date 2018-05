Hapag-Lloyd legt trotz Widrigkeiten zu - Hoffen auf zweite Jahreshälfte

Die Container-Reederei Hapag-Lloyd hat im ersten Quartal trotz Preiskampf und Dollarschwäche überraschend stark zugelegt. Vorstandschef Rolf Habben Jansen sprach jedoch von einem herausfordernden Marktumfeld und hofft auf einen Aufschwung ab dem Sommer. "Im Jahresverlauf 2018 erwarten wir eine schrittweise Verbesserung des Marktumfelds", sagte er am Montag bei der Vorlage der Quartalszahlen in Hamburg. "Vieles davon wird sich jedoch erst in der zweiten Hälfte des Jahres ergebniswirksam zeigen."