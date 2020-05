Harter Sparkurs bei Hapag-Lloyd wegen Corona-Krise

Im Fokus stehe vor allem die Flotte, die deutlich angepasst werde, schreibt die "FAZ". So reduziere Hapag-Lloyd seine Kapazität auf einigen wichtigen Routen, etwa zwischen Asien und Europa, um bis zu 20 Prozent. Das werde unter anderem erreicht, indem die fünftgrösste Reederei der Welt eine "deutlich zweistellige Zahl" an Charterschiffen zurückgebe, sagte Habben Jansen der Zeitung. "Ein Stellenabbau ist derzeit nicht geplant. Sollte sich die Situation deutlich zuspitzen, kann ich keine Garantien geben, dass es so bleiben wird."

Aktuell habe Hapag-Lloyd genug flüssige Mittel, um durch die Krise zu kommen, sagte Habben Jansen. Trotzdem habe die Reederei Notfallpläne erstellt, um sich im schlimmsten Fall weitere 300 bis 500 Millionen Euro an Liquidität über Kredite zu sichern./wsz/DP/mis

(AWP)