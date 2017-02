Hasbro produziert seine Play-Doh-Knete wieder in den USA

Der US-Spielwarenkonzern Hasbro holt die Produktion seiner beliebten Knete Play-Doh nach mehr als zehn Jahren zurück in die USA. Hasbro werde Play-Doh zusammen mit einem Partner ab dem zweiten Halbjahr 2018 in East Longmeadow in Massachussetts produzieren, berichtete das "Wall Street Journal" am Montag.