HBC bestätigt Datenklau in Nordamerika

Der Kaufhaus-Konzern Hudson's Bay Company (HBC) ist Opfer eines Cyber-Angriffs geworden. Die kanadische Kaufhof-Mutter bestätigte am Sonntag (Ortszeit) einen Datendiebstahl. Zuvor hatte eine New Yorker IT-Sicherheitsfirma mitgeteilt, dass Hacker rund fünf Millionen Kredit- und Bankkartendaten von Kunden der HBC-Ketten Saks Fifth Avenue und Lord & Taylor zum Kauf angeboten hätten.