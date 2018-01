HBM bestätigt Gewinn von 85,6 Mio CHF für erste neun Monate 2017/18

Zu dem guten Verlauf habe vor allem das Übernahmeangebot von Novartis für Advanced Accelerator Applications beigetragen, der grössten Beteiligung im Portfolio. HBM beteiligte sich laut Mitteilung erstmals 2014 am damals privaten Unternehmen und investierte bis vor dem Börsengang insgesamt knapp 40 Mio CHF. Die Position wurde nach Bekanntgabe des Übernahmeangebots nahe am Übernahmepreis vollständig über die Börse verkauft. Der realisierte Gewinn von total 200 Mio CHF ist der höchste je aus einer Einzelinvestition erzielte Erfolg.

Ebenfalls einen positiven Beitrag leisteten zwei weitere Unternehmen: So stieg der Börsenwert von AnaptysBio dank positiver klinischer Phase-IIa-Daten für ein Medikament zur Behandlung von Dermatitis um ein Mehrfaches an. Hier lag der Quartalsgewinn bei 29 Mio CHF. Und auch für das niederländische Unternehmen Argenx stieg die Marktkapitalisierung nach Daten aus einer Phase II-Studie für einen Wirkstoff zur Behandlung einer Autoimmunerkrankung deutlich an. Hier erzielte HBM einen Quartalsgewinn von 17 Mio CHF.

Im abgelaufenen dritten Quartal investierte HBM zudem erstmals 6,5 Mio USD in das private amerikanische Unternehmen Aptinyx. Dieses verfügt über eine Plattform von vielversprechenden Molekülen zur Therapie von Erkrankungen des zentralen Nervensystems.

Für den weiteren Geschäftsverlauf sowie das Jahr 2018 zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich. Man sehe sowohl das Portfolio als auch die Gesellschaft selbst für das Kalenderjahr 2018 ausgezeichnet positioniert, heisst es.

hr/ra

(AWP)