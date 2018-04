HBM erwartet Jahresgewinn von rund 115 Mio CHF - NAV steigt um 11%

Der Innere Wert der HBM-Aktie (NAV) legte im Berichtszeitraum um 11% zu auf 166,43 CHF per Ende März, der Aktienkurs gar um 34%. Die Wertsteigerung liege damit deutlich über dem Anstieg des MSCI World Health Care Index und des Nasdaq Biotechnology Index, welche beide um je rund 5% zulegten, heisst es. Negative Fremdwährungsentwicklungen reduzierten den NAV-Anstieg im Berichtsjahr den Angaben zufolge um knapp 3%

Das Portfolio sei mit einem Anteil am Nettovermögen von rund 38% in privaten Unternehmen (inkl. Fonds) und 52% in börsenkotierten Unternehmen "weiterhin gut ausbalanciert", schreibt HBM. Einige der privaten Unternehmen würden erfreuliche operative Fortschritte verzeichnen, was sich bereits im abgeschlossenen Geschäftsjahr positiv ausgewirkt habe und auch in den kommenden Jahren für weiteren Wertzuwachs sorgen dürfte. Die teilweise Marktabsicherung des börsenkotierten Portfolios bleibe derweil vorderhand bestehen.

Bei dem vorliegenden Ergebnis handelt es sich um ungeprüfte Zahlen. Das definitive Jahresergebnis wird am 18. Mai veröffentlicht.

