HBM erwartet Semestergewinn von rund 270 Millionen Franken

Das Nettovermögen der Gesellschaft sei derweil in der ersten Jahreshälfte dank einer sehr guten Wertentwicklung der börsenkotierten Beteiligung an der chinesischen Cathay Biotech und dank Beiträgen aus dem Portfolio der privaten Unternehmen weiter angestiegen, heisst es am Freitag in einer Mitteilung.

Der Innere Wert je Aktie (NAV) stieg per Ende September um 12,6 Prozent auf 335,64 Franken. Der Aktienkurs um 6 Prozent.

Beim vorliegenden Ergebnis handelt es sich den Angaben zufolge um vorläufige und ungeprüfte Zahlen auf Grundlage des derzeitigen Stands der Abschlussarbeiten. Der definitive Halbjahresabschluss wird erst am 22. Oktober veröffentlicht.

mk/kw

(AWP)