HBM Healthcare beendet ein 2016 gestartetes Aktienrückkaufprogramm

HBM Healthcare Investments beendet sein im Oktober 2016 gestartetes Aktienrückkaufprogramm. Wie das Unternehmen am Freitag in einer Medienmitteilung vermeldete, seien über eine separate Handelslinie der SIX insgesamt 243'910 eigene Aktien zurückerworben worden. Dies entspreche 3,5 Prozent der eingetragenen Aktien. Der Gesamtbetrag lag bei rund 26,9 Millionen Franken. Von den zurückgekauften Aktien seien 241'000 gemäss Generalversammlungsbeschluss bereits vernichtet worden, hiess es weiter.