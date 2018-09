Die Beteiligungsgesellschaft HBM Healthcare Investments (HBM) hat sich mit 15 Millionen US-Dollar an der chinesischen Online-Apotheke und Plattform für Gesundheitsdienstleistungen Jianke beteiligt. Das Unternehmen mit Sitz in Guangzhou hat eine Finanzierungsrunde über insgesamt 130 Millionen Dollar vorgenommen, wie es in einer Mitteilung von HBM vom Mittwochabend hiess.