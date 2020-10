HBM Healthcare: Börsengang von Beteiligung Galecto lässt Kasse klingeln

Die Biotechnologiefirma Galecto hat bei ihrem Börsengang 5,67 Millionen neue Aktien zu je 15 Dollar platziert und dadurch 85 Millionen Dollar an neuem Kapital eingenommen, wie es in einer Mitteilung von HBM vom Freitag heisst. Am gestrigen ersten Handelstag schloss die Aktie unverändert bei 15 Dollar.

HBM Healthcare hat seit 2018 11,8 Millionen Dollar in Galecto investiert und die die Beteiligung beim Börsengang um weitere fünf Millionen erhöht. Nach dem Börsengang halte HBM Healthcare Investments nun 1,5 Millionen Aktien im Gesamtwert von 22,4 Millionen Dollar.

Galecto ist ein Biotechnologieunternehmen im Stadium der klinischen Entwicklung mit fortgeschrittenen Programmen in den Bereichen Fibrose und Krebs. Der operative Sitz ist in Kopenhagen.

