HBM Healthcare profitiert vom Cathay Biotech-Börsengang

Die privat gehaltene Cathay Biotech hat wie angekündigt am Mittwoch den Gang an die Technologiebörse "SSE STAR Market" in Schanghai gewagt. Und dieser Schritt sei sehr erfolgreich verlaufen, teilte HBM mit. HBM ist mit 7,1 Prozent an der Firma beteiligt.

Cathay Biotech habe 41,66 Millionen neue Aktien zum Preis von je 133,5 Yuan platziert und habe so 5,56 Milliarden Yuan oder umgerechnet 733 Millionen Franken eingenommen, heisst es weiter. Zudem legte die Aktie im Handel um knapp 18 Prozent auf 157 Yuan zu.

Auf Basis des Tagesschlusskurses belaufe sich der Wert der Beteiligung auf 4,65 Milliarden Yuan oder 613 Millionen Franken nach einem Wert von zuvor 210 Millionen Franken.

Berücksichtigt man Abschläge wie etwa zur festgelegten Lock-up Periode von 36 Monaten oder der bei einem allfälligen fälligen Kapitalgewinnsteuer in China, dann errechne sich ein Innerer Wert (NAV) der HBM-Aktie von nunmehr 32,20 Franken. Das entspreche einem Anstieg von 13,7 Prozent.

Durch die Neubewertung von Cathay Biotech wächst das Nettovermögen von HBM Healthcare Investments den Angaben zufolge auf rund 1,9 Milliarden Franken an. Davon entfalle knapp 24 Prozent auf den Netto-Buchwert der Cathay Beteiligung (nach Lock-up Diskont und Steuerrückstellung).

HBM Healthcare Investments ist seit 2006 an Cathay beteiligt und hat insgesamt 282 Millionen Yuan (37 Mio Fr.) in das Unternehmen investiert.

Cathay ist ein auf synthetische Biologie und andere Gebiete fokussiertes Unternehmen, das sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von neuen Materialien beschäftigt, die auf biologischen Herstellungsprozessen beruhen. Die derzeit vermarkteten Produkte des Unternehmens konzentrieren sich hauptsächlich auf die Wertschöpfungskette der Polyamidindustrie.

mk/yr

(AWP)