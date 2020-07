Die auf den Gesundheitssektor fokussierte Beteiligungsgesellschaft HBM Healthcare Investments hat im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2020/21 mehr verdient. Für das per Ende Juni abgeschlossene 1. Quartal meldete HBM am Mittwoch einen Gewinn von rund 226 Millionen Franken. In der gleichen Periode des Vorjahrs hatte ein Gewinn von 75,2 Millionen Franken resultiert. Die verwalteten Vermögen wurden mit 1,675 Milliarden Franken angegeben.