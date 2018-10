Die an der SIX kotierte Beteiligungsgesellschaft HBM Healthcare Investments hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2018/19 (per 30.9.) einen gegenüber dem Vorjahr deutlich höheren Gewinn erzielt. Das Unternehmen rechnet mit einem Gewinn von 176 Millionen Franken nach einem Plus von 13,6 Millionen, wie am Montagabend aus einer kurzen Mitteilung hervorging.