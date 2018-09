HBM vermeldet IPO von Y-mAbs Therapeutics - NAV steigt um 2,7 Prozent

Ein weiteres Unternehmen aus dem Beteiligungsportfolio von HBM Healthcare hat den Gang an die Börse geschafft. Y-mAbs Therapeutics hat am Freitag 6 Millionen neue Aktien zu einem Preis von 16 US-Dollar je Aktie ausgegeben und hat dadurch 96 Millionen US-Dollar eingenommen. Am ersten Handelstag stieg der Aktienkurs um 50 Prozent, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.