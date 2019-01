Hedgefonds Elliott erhöht Druck auf Ebay

Der US-Hedgefonds Elliott drängt die Online-Handelsplattform Ebay zur Überprüfung seines Portfolios. Ebay habe sich schlechter als seine Mitbewerber und der Markt entwickelt, hiess es in einem am Dienstag veröffentlichten Schreiben von Elliott an Ebay. Der aktivistische Hedgefonds des Investors Paul Singer hält nach eigenen Angaben mehr als vier Prozent der Anteile an der Onlineplattform. Vorbörslich legten die Aktien zeitweise um fast 10 Prozent zu.