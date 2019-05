Hedgefonds Elliott und Knight Vinke ziehen Anträge zu Uniper zurück

(Ausführliche Fassung) - Einen Tag vor der Hauptversammlung des Energiekonzerns Uniper haben die Hedgefonds Elliott und Knight Vinke vorerst Druck von dem Kraftwerkbetreiber genommen. Die Finanzinvestoren zogen jeweils ihre Anträge mit Forderungen an das Uniper-Management zurück, wie Elliott und Knight Vinke am Dienstag unabhängig voneinander mitteilten. Der Kurs der Uniper-Aktie brach zunächst um mehr als fünf Prozent ein und lag am frühen Nachmittag noch mit rund 3,5 Prozent im Minus.