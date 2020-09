HeidelbergCement will bis 2025 profitabler werden

Der Baustoffkonzern HeidelbergCement hat sich neue Mittelfristziele gesetzt. Bis 2025 soll die operative Marge (bereinigtes Ebitda zum Umsatz) um 300 Basispunkte auf 22 Prozent verbessert werden, wie der Dax-Konzern am Mittwoch im Rahmen des Kapitalmarkttags in Heidelberg mitteilte. Dazu beitragen soll etwa eine Optimierung der Prozesse und Strukturen in Vertrieb, Produktion und Verwaltung. Besser werden will HeidelbergCement vor allem in Nordamerika, sagte Unternehmenschef Dominik von Achten. Dort soll die Marge über alle Geschäftsbereiche hinweg um 400 bis 500 Basispunkte gesteigert werden.