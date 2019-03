HeidelbergCement will nach Gewinnsprung höhere Dividende zahlen

Der Baustoffkonzern HeidelbergCement will nach einem Gewinnplus für das Jahr 2018 mehr an seine Aktionäre ausschütten. Die Dividende soll je Aktie um elf Prozent auf 2,10 Euro erhöht werden, wie die im Dax notierte Gesellschaft am Donnerstag in Heidelberg mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit etwas weniger gerechnet.