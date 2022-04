Hellofresh mit Rekordumsatz und steigenden Kunden- und Bestellzahlen

Der Kochboxenlieferant Hellofresh hat zum Jahresauftakt einen Rekord beim Quartalsumsatz erzielt und weiter seine Kunden- und Bestellzahlen nach oben geschraubt. In den ersten drei Monaten des Jahres zählte das im Dax notierte Unternehmen rund 8,5 Millionen aktive Kunden und knapp 34,6 Millionen Bestellungen, wie es am Donnerstag in Berlin mitteilte. Unter aktiven Kunden versteht Hellofresh jene, die binnen der vergangenen drei Monate mindestens einmal bestellt haben.