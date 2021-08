Hellofresh schraubt Umsatzziel nach oben und senkt Margenprognose

(Ausführliche Fassung) - Der Kochboxenversender Hellofresh hat nach einem starken zweiten Quartal die Umsatzprognose für das laufende Jahr erhöht. Da der Dax-Kandidat mehr Geld in die Voraussetzung für weiteres Wachstum investieren will, senkte der Konzern das Ziel für die operative Marge. Dies teilte das Unternehmen überraschend am Donnerstagabend in Berlin mit. Das kam an der Börse zunächst schlecht an. Die Aktie, die zu den Corona-Gewinnern gehört, gab nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate deutlich nach.