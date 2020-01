Die Helsana-Versicherung erhält ab dem kommenden Sommer ein neues Mitglied in der Geschäftleitung. Per 1. Juni 2020 wird Claudine Blaser Egger in diesen Kreis aufgenommen. Im Rahmen der neuen Unternehmensstrategie 2020+ übernimmt sie die Verantwortung für den neu geschaffenen Bereich "Gesundheit".