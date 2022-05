Die Aktionäre des Kranken- und Unfallversicherers Helsana haben an der Generalversammlung vom (heutigen) Freitag drei neue Verwaltungsräte gewählt. Nina Arquint, Lorenz Hirt und Sita Mazumder ziehen in das Aufsichtsgremium ein, wie Helsana nach der GV mitteilte. Sie treten die Nachfolge von Jürg Dommer, Michela Ferrari-Testa, Christiane Roth-Godat und Reto Stump an.