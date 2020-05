Der Versicherungskonzern Helvetia bietet den Schweizer Gastrobetrieben mit Epidemie-Versicherung eine Vergleichslösung an. Bestätigt durch ein Rechtsgutachten werde zwar am Ausschluss der Pandemie-Deckung festgehalten, teilte der Versicherer am Dienstag mit. Dennoch sollen die versicherten Unternehmen für die Hälfte der ungedeckten Kosten und des Gewinnausfalls entschädigt werden.