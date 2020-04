Der Versicherer Helvetia überführt das im Rahmen des firmeneigenen Kickbox-Programms aufgebaute Start-up Adresta in die Eigenständigkeit. Das von Mathew Chittazhathu und Nicolas Borgeaud gegründete Jungunternehmen ist im Bereich der Luxusuhren tätig. Es mache alle Stationen einer Uhr für Hersteller, Händler und Käufer auf einer Blockchain zugänglich, schreibt Helvetia am Dienstag in einer Mitteilung.