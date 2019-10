Helvetia und MoneyPark bauen Kooperation im Bereich Hypotheken aus

Die Helvetia Versicherungen und MoneyPark bauen ihre Kooperation im Bereich Hypotheken aus. Zusammen mit Finovo, der Tochter der Onlineplattform, will der Versicherungskonzern den Hypothekenbestand effizienter bewirtschaften. Geplant ist der Aufbau des führenden Vertriebs- und Bewirtschaftungspartners im Hypothekengeschäft für Banken, Versicherungen und Pensionskassen in der Schweiz, wie Helvetia am Freitag mitteilt.