Helvetia Venture Fund investiert erneut in deutsches Mobility Start-up Chargery

Die Investitionsrunde werde von Lead Ventures aus Budapest angeführt, teilte die zur gleichnamigen Versicherung gehörende Beteiligungsgesellschaft am Donnerstag mit. Chargery aus Berlin zählt laut den Angaben derzeit rund 300 Mitarbeitende und erbringt Dienstleistungen im Bereich Shared Mobility. "Seit unserem ersten Investment in Chargery im Juni 2019 sind die Einnahmen um ca. Faktor 20 gewachsen", wird Michael Wieser, Partner beim Helvetia Venture Fund in der Mitteilung zitiert.

Derzeit ist Chargery in 13 Städten in vier verschiedenen Ländern tätig. Zu den Kunden zählen Shared-Mobility-Anbieter wie SixtShare, ShareNow und VOI. Chargery verfüge über ein bewährtes Geschäftsmodell und sei daran, die eigene Dienstleistung in weiteren Städten und Ländern zu skalieren.

Der Helvetia Venture Fund investiert in Start-ups im Bereich InsurTech und in Jungunternehmen, deren Geschäftsmodelle eine Brücken- oder Unterstützungsfunktion zum Versicherungsgeschäft von Helvetia aufweisen. Der Fund ist eine Tochtergesellschaft der Helvetia und fokussiert sich auf Start-ups aus ganz Europa. Das Gesamtvolumen beträge 55 Millionen Franken.

pre/uh

(AWP)